التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق مخزن دهانات العمرانية.. صور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل نشوب حريق هائل بمنطقة العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، وبينت المعاينة الأولية للحريق، أن النيران التهمت مخزن حديد ودهانات “ بويات” بشارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية بالقرب من مترو ساقية مكي، ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، ونجح رجال الدفاع المدني في مكافحة الحريق والسيطرة عليه، كما أوضحت المعاينة الأولى عدم وجود خسائر بشرية جراء الحريق، كما أشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

حريق مخزن دهانات بالعمرانية

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق، وتبين أنه نشب في ساعات مبكرة من صباح، اليوم الإثنين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان وسماع أقوال صاحب المخزن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق صباح اليوم بمخزن دهانات بشارع سيدي عمار بمنطقة العمرانية الشرقية، وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عددا من خزانات المياه لمساعدة رجال الإطفاء في إخماد وتبريد الحريق، وبينت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بإحدى وصلات المخزن الداخلية، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.