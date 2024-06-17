أمن القاهرة يشن حملات مكبرة على تجار الألعاب النارية خلال العيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت المحال التجارية المتخصصة في بيع الالعاب النارية بنطاق المحافظة.



جهود أمن القاهرة ضد تجار الألعاب النارية

في منطقة السلام أول، نجحت الشرطة في ضبط مالك محل ألعاب، وعُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

داخل الحي الراقي في منطقة مدينة نصر، ألقي رجال الأمن القبض على بائع متجول بحوزته كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وفي منطقة عين شمس، نجح رجال المباحث في عامل بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما نجح رجال الأمن في ضبط عامل بدائرة قسم شرطة المقطم، عُثر بحوزته على كمية من ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط ربة منزل - عامل، بدائرة قسم شرطة الشروق، لحيازتهما كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.



وفي وسط القاهرة، ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزتهم على (1,055,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) .

كما ألقي رجال البحث الجنائي القبض علي عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بحوزته على (كمية من ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام)، وتحرر محضر بكل واقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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