بالصور.. إزالة التعديات على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، بقيادة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والأجهزة التنفيذية، بقيادة الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، حملة مكبرة، اليوم الخميس، بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان، لإزالة التعديات والمخالفات على ممتلكات وأراضي الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من التواجدات والتعديات على أراضي الدولة بطريق المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك ضمن جهود منع التعدي على ممتلكات الدولة في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، مشددا على أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

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