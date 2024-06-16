وسط المواطنين| محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة 30 يونيو بالخارجة.. صور

وسط أجواءٍ تزينها مشاعر البهجة والفرح، أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة حديقة "٣٠ يونيو" بين أبناء وأهالي مدينة الخارجة، يرافقه اللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

حيث شهدت الصلاة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد، وتم توزيع الهدايا على الأطفال في أجواءٍ احتفالية تغمرها البهجة والسرور.

كما شهد المحافظ والحضور نحر الأضحية بساحة الحديقة، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العيد، راجيًا الله أن يعيده على الوطن الغالي مصر وعلى الأمة العربية بالخير والأمن والسلام.

وكان قد أدى الآلاف من المصلين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى، في المساجد والساحات المخصصة والمسموح بها أداء الصلاة بمراكز المحافظة الخمسة.

وخصصت محافظة الوادي الجديد 202 مسجدا و10 ساحة لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع لتأمين الساحات.

وقال الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من الساحات والمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الأضحى بمراكز وقرى ومدن المحافظة.

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