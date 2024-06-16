عقب أداء صلاة العيد.. السماء تمطر «بالونات» بحى السيدة زينب

أدى المئات من المواطنين صلاة عيد الأضحى بمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، حيث يحرص مسؤولي المساجد على تعليق شبكة كبيرة ممتلئة بالبالونات الملونة بمختلف أشكالها فوق رؤوس المصلين.

ويجتمع الأهالى فى ساحة المساجد لقضاء الصلاة ومشاهدة البالون الملون يهل عليهم من فوق مآذن المسجد ليستقبلها الأهالي بتوزيع الهدايا على الأطفال وتبادل التهاني.

وعقب انتهاء الصلاة، والاستماع إلى الخطبة، تفرغ تلك البالونات على رؤوس المصلين مما يجعل الكل حريص على المشاركة على تناول تلك البالون توثيقا لتلك اللحظات الجميلة في جو من البهجة والسعادة لسماع أغانى العيد فى الشوارع وأبرزها “أهلا بالعيد”.

0f243b54-e6cb-4ffb-a5b3-51ee7d6eab35

55f02531-a4e8-467f-9e05-0fde025a5d48

63c9fea1-bdf8-475a-9499-ebcae305f3f9