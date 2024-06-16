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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسوشيتد برس: وقف إطلاق النار جنوب غزة حتى السابعة مساء

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار جنوب قطاع غزة، يسري من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، للسماح بتسليم المساعدات.

وفي سياق متصل، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع توافد الفلسطينيين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقامت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، بالدخول إلى محيط قبة الصخرة، ومنعت المئات من الشباب من الدخول لصلاة العيد عبر باب العامود.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأهالي في باب المجلس، بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى لصلاة عيد الأضحى.

“أسوشيتد برس” وقف اطلاق النار قطاع غزة المساعدات