شهدت شواطئ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، توافد أعداد من زوار المحافظة القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية من مختلف محافظات الجمهورية لقضاء الإجازة الصيفية خاصة لأولياء أمور وطلاب المراحل التعليمية التي أنهت امتحانات نهاية العام.

بالصور.. توافد الرحلات الداخلية على شواطئ بورسعيد

وحرص المواطنون على السباحة وممارسة عدد من الألعاب على رمال الشاطئ، والاستمتاع بنسيم البحر والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيًا علي ساحل البحر المتوسط.

كما حرص أخرون على ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" و"بيتش باجي".

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