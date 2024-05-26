العثور على جثة ربة منزل مذبوحة بظروف غامضة في البحيرة

عثر الأهالي بقرية صيره معمل القزاز التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها فى ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بعثور الأهالي على جثة ربة منزل داخل منزلها وبها إصابات بالرقبة، وتم نقل الجثمان للمشرحة بمستشفى كفر الدوار العام تحت تحفظ النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "سمر.ر.ح " 32 عامًا، مقيمة بناحية قريه صيره معمل القزاز التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم احمد الشرقاوي وكيل فرع البحث الجنائي وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.