صديقة سفاح التجمع.. ما قصة السيدة المجهولة التي ترافقه لسلخانة تعذيب الفتيات؟

لا تزال قضية سفاح النساء، المعروف إعلاميا بـ سفاح التجمع لم تبح بكل أسرارها، تلك القضية التي شغلت الرأي خلال الساعات الماضية لا تزال قيد تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

سفاح التجمع.. قاتل متسلسل

وأقدم "كريم م" الذي عرف بلقب سفاح التجمع، على ارتكاب جرائم قتل متسلسة كانت ضحاياه جميعها من النساء، حيث كشف حتي الآن عن مقتل 3 سيدات، مع خضوع المتهم لتحقيقات مستمرة للكشف عن تفاصيل تلك الجرائم الدموية التي ارتكبها بحق الضحايا.

ضحايا سفاح التجمع

وكشفت التحريات الأولية أن أسماء ضحايا سفاح التجمع حتي الآن هم كلا من "أميرة أ ع ط" 35 سنة، مقيمة بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، سبق اتهامها في قضايا دعارة، و "رحمة أ ص" صاحبة الـ19 ربيعا من عمرها، أصل إقامتها منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وأخري مجهولة الهوية حتي الآن.

صديقة سفاح التجمع كلمة السر

فيما ارتبط اسم سفاح التجمع بفتاة اعتادت الحضور معه إلي شقته ولم يستدل علي هويتها حتي الآن وسط غموض يحيط بتلك السيدة المجهولة، بحسب أقوال جيران المتهم.



وتصدر اسم سفاح التجمع الخامس محركات البحث وعناوين الأخبار في الساعات القليلة الماضية، عقب العثور على جثث سيدات ملقاة بأماكن صحراوية بنطاق محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ونجحت أجهزة الأمن من ضبط سفاح التجمع بعد قتله 3 سيدات.

سفاح التجمع يستقطب فتيات الليل

كشفت التحريات الأولية عن سفاح التجمع، أن المتهم يدعى "كريم م" عاطل يعمل في مجال التجارة، واستأجر شقة سكنية بالحي الراقي في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة قبل فترة قصيرة واستقطب ضحاياه من فتيات الليل واستدرجهن لقضاء ليلة حمراء داخل شقته التي أعد بها غرفة عازلة للصوت.

سفاح التجمع يعذب ضحاياه

كشفت التحريات أن سفاح التجمع سادي يعذب ضحيته حتى الموت داخل الغرفة المعزولة الصوت، ثم يحمل جثتها داخل شنطة سيارته ويتخلص من الجثة بالمناطق الصحراوية بعيداً عن كاميرات المراقبة بالطريق الصحراوي بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

3 مديريات أمن تسقط السفاح

مع انتشار جرائم سفاح التجمع المتسلسل الأمر الذي بث الرعب في نفوس الجميع خوفاً وهلعاً من ذلك القاتل، وعلى الفور شكلت الأجهزة المعنية فريق بحث مكثف بالقاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لسرعة ضبط سفاح التجمع ونجحت الجهود في تحديد هويته وضبطه بعد أقل من 12 ساعة.

قتل 3 سيدات

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط المتهم المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، بعد ارتكابه 3 جرائم قتل 3 سيدات، عقب التعدي عليهن بالضرب والتعذيب حتى الموت.

جثة تقود الأمن لقاتل متسلسل

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في عقدها الثالث لا ترتدي ملابس وملقأة بالقرب من محور 30 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، وخلال عمليات البحث تم العثور علي جثتين لسيدتين أخرتين وبجسامين الثلاثة اثار تعذيب شديد، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة وبورسعيد والاسماعيلية تم ضبط المتهم.

قرارات النيابة العامة

من جهتها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بانتداب طبيباً شرعياً لتشريح جثث المجني عليهن وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وتسليم الجثامين لذويهن عقب بيان الصفة التشريحية لهن لاستكمال إجراءات الدفن، واصطحب فريقاً من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جرائمه وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

هروب خلال تمثيل الجريمة

وخلال الجزء الأخير من تمثيل سفاح التجمع الجريمة في منطقة التجمع حيث يقوم المتهم بحمل الشخص الذي يؤدي دور الضحية ووضعه بالسيارة، استغل الموقف واستقل السيارة محاولا الهرب، إلا أن أجهزة الأمن لاحقته وضيقت عليه الخناق وألقت القبض عليه سريعا بالتجمع الخامس.