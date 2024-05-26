خبراء الأرصاد يحذرون من إعاصير مدمرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

حذر خبراء الطقس في الولايات المتحدة من هبوب أعاصير مدمرة في أجزاء متفرقة من ولاية "أوكلاهوما"، التي تشهد حاليًا عواصف شديدة تسببت في أضرار واسعة النطاق، بينما سجلت ولاية "تكساس" درجات حرارة قياسية في الأيام الأخيرة.

وأكد مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في نورمان بولاية أوكلاهوما - في بيان عبر منصة "إكس" نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن تحذيره موجه لمقاطعتي نوبل الشمالية وكاي الجنوبية، وهي منطقة تقع شمال أوكلاهوما، مشيرا إلى أن العواصف خرجت من المنطقة، لكنه حذر من تحرك عاصفة أخرى عبر شمال تكساس يمكن أن تؤثر على أجزاء من جنوب وسط أوكلاهوما.

ونشر مكتب خدمة الطقس في فورت وورث بتكساس، رسالة حذر فيها السكان في مدينتي إيرا وفالي فيو من أنهم في المسار المباشر لإعصار محتمل وأن عليهم البحث عن مأوى على الفور.. فيما واصل المكتب تتبع حركة العاصفة حتى منتصف ليلة أمس وأصدر بشكل منفصل تحذيرًا شديدًا من العواصف الرعدية مع احتمال سقوط حبات برد بحجم كرة الجولف.

وحذر مكتب خدمة الطقس في مدينة تولسا في أوكلاهوما من عاصفة خطيرة تتحرك عبر الجزء الشمالي الشرقي من الولاية حتى الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وأصدر إشعارات بالعواصف الرعدية الشديدة للمدن بما في ذلك هوجو وبوزويل وفورت توسون وجرينولا وفوراكر وهيرد.

أما في جنوب تكساس، عانى السكان من حرارة مفرطة، بينما حذرت وكالة الطقس من أن يقترب مؤشر الحرارة من 120 درجة فهرنهايت أي حوالي 49 درجة مئوية في بعض المناطق خلال الساعات القادمة.

