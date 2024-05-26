استمرار الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أعلى خط سكة حديد كفر داود – السادات

شدد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.



وأكد “ابو ليمون” استمرار الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أمام الدير ( إنشاء جديد ) أعلي خط سكة حديد كفر داود – السادات ، والذي يربط الطريق الإقليمي بمنطقة اليافطة والطريق الصحراوى ،بطول 400 م وبتكلفة 5,5 مليون جنيه بمركز ومدينة السادات.



كما تم متابعة اعمال الرصف والتطوير بشارع طه حسين المتفرع من شارع صلاح الدين بطول 300م بداية من تقاطع شارع التأمينات وحتي تقاطع صلاح الدين الغربي ، وكذا وضع طبقة الMco اللاصقة بشارعي أبو زيد والجلاء تمهيداً لاعمال الرصف النهائية بمركز ومدينة أشمون ، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها ، وخاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور والكباري التي تستهدف تخفيف الضغوط المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20240526-WA0021

IMG-20240526-WA0020

IMG-20240526-WA0019

IMG-20240526-WA0018

IMG-20240526-WA0017