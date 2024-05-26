إعلام إسرائيلي: الجيش قلص قواته شرقي رفح وسحب لواء جفعاتي

أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش قلص قواته شرقي رفح وسحب لواء جفعاتي من هناك بعد قرار محكمة العدل الدولية فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

كانت محكمة العدل الدولية -وهي المحكمة العليا للأمم المتحدة- قد أمرت، الجمعة الماضية، إسرائيل بالوقف " الفورى " لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".

وجاء الحكم الذي تلاه القاضي "نواف سلام" بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.

وكانت جنوب أفريقيا قد طالبت في إجراءات قانونية عاجلة عدة مرات في السابق باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ويأتي ذلك في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر.