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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو| «لست محايدا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا

مسرحية النقطة العميا
مسرحية النقطة العميا
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تحدث الفنان حسام فياض عن كواليس مشاركته في مسرحية النقطة العميا، لافتًا إلى أن بروفات العمل استغرقت أكثر من خمسة أشهر.

قال حسام فياض أحد أبطال مسرحية النقطة العميا في لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «بنشتغل في مسرحية صعبة بالإعداد لأن الكلام فيها ممكن يقوله شخص واحد فقط».

وتابع: «ولذلك كان على جميع أبطال العمل مسئولية كاملة إنه يسلم لزميله الممثل الكلام والحوار في الوقت المناسب».

وأشار حسام فياض إلى أنه في نهاية عرض مسرحية النقطة العميا، نرى أن رأي الشخصية التي يقدمها ليس محايدًا، وإنما رأي موجه «لكل آدم خلي بالك العالم ممكن يضحك علينا».

الفنان حسام فياض مسرحية النقطة العميا