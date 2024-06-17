رئيس البرلمان العربي يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج

قدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، خالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445.

وأشاد العسومي - في بيان اليوم الاثنين - بكافة الإجراءات والتسهيلات والمبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان؛ لتيسير أداء فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام، بما ساهم في نجاح موسم الحج، وهو نجاح يعكس إرادة قادة وشعب المملكة، وكافة منسوبي وزارة الحج والعمرة وجميع المكلفين بالعمل مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من كافة دول العالم.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطة التشغيلية المتكاملة والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات والعمل الدؤوب والمستمر من كافة الجهات المعنية، ساهم في تذليل الصعوبات أمام حجاج بيت الله الحرام، وساعدهم في أداء مناسك الحج في سهولة ويسر.

