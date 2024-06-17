بالفيديو.. خبير إرشاد أسري يشرح كيفية تجنب المشكلات العائلية خلال أيام العيد

كشف الدكتور أحمد علام، أستاذ التعديل والإرشاد الأسري وخبير التنمية البشرية، عن طريقة تجنب النزاعات مع الأسرة خلال أيام العيد، وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية في تلك الأيام السعيدة.

وقال خبير التنمية البشرية، خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تجنب النزاعات بين العائلة خلال أيام العيد يكون من خلال خطوات بسيطة؛ أولها وضع خطط سعيدة يتم من خلالها تحسين حالة البيت وتغيير الروتين اليومي.

كما أوضح الدكتور أحمد علام، أنه يستوجب إدخال الفرحة في المنزل، وتنفيذ الأمور التي تحبها الأسرة، مثل ترفيه الأولاد من خلال جولات خارج المنزل، وإرضاء الأولاد وتلبية حوائجهم من الألعاب وما شابه ذلك.

وذكر أنه من الأفضل أخذ الأمور ببساطة أثناء التعامل مع الأسرة، مضيفا:" الأفضل ألا نقف على الواحد.. وفي حجات لازم أعمل نفسي مش سامع حتى لا نخلق مشكلات".



