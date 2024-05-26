عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "«بحيرات دم وأكفان».. جريمة إسرائيلية جديدة في غزة والصرخات تخترق أجواء القطاع".

وقال التقرير: "بحيرات صغيرة من الدماء وأكفان بيضاء ضمت جثامين صغار وكبار استشهدوا غدرا، أب يحمل جسد ابنه في وداع صامت وصرخات الحزن تنطلق من عينيه".

دموع الأطفال والنساء ونظرة الصدمة تلف المكان من هول جريمة إسرائيلية جديدة لا تمت للإنسانية بصلة.

مدرسة النزلة شمالي قطاع غزة والتي تضم آلاف النازحين الذين فروا من أرجاء القطاع خوفا من العدوان المتواصل استهدفتها إسرائيل بغارة جوية ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.

العقاب الجماعي والإبادة هدف أساسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي فحول حياة سكان القطاع إلى جحيم ويدرك الجميع أنه لا يوجد مكان آمن.

الغارة الإسرائيلية دفعت النازحين مجددا للفرار من المدرسة التي أصبحت هدفا لنيران طائرات الاحتلال بالرغم من أن هذا محرم دوليا، ولكن يظل سؤال واحد بدون إجابه، وهو "إلى أين نذهب؟".