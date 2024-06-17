كرنفالات ومهرجانات بمراكز الشباب بالدقهلية في ثاني أيام عيد الأضحى

واصل الآلاف من النشء والشباب والمواطنين فى محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، ثانى أيام عبد الأضحى المبارك فى التوافد على مراكز الشباب على مستوى المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

فيما تشهد فعاليات المبادرة العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا وألعاب، وتشمل فقرات: ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة، والملاهي والألعاب الترفيهية وتنس الطاولة والبلياردو وكرة قدم والألعاب إلكترونية.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين، مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لكى يستفيدون من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، والمتابعة المستمرة لسيادتها من خلال غرفة عمليات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وفى سياق متصل أضافت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، بأن مراكز الشباب بالدقهلية، شهدت إقبالاً كبيراً، بلغت أثناء أداء صلاة العيد بالمساحات والملاعب المخثصه بمراكز الشباب حوالى 710.600 الف مصلي، وبلغ عدد المترددين على مراكز الشباب بالدقهلية للمشاركة في فعاليات وأنشطة وبرامج مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب حوالى 297.800 ألف موزعين على مستوى 19 إدارة شباب فرعية بالدقهلية.

الجدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تأتي للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في العامين الماضيين، من إستقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيداً على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

تأتى تنفيذ مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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