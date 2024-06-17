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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط صاحب مخزن بحوزته أقراص مخدرة وسبائك ذهبية بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية أحد الأشخاص لإدارته مخزن أدوية بمدينة الخصوص يقوم بترويج الأقراص المخدرة به، حيث جرى مداهمة المخزن وبه نحو ألف قرص مخدر والعثور على سبائك ذهبية بحوزة المتهم تزن نحو 829 جرام وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة متخذاً من مخزن للأدوية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث القسم بقيادة المقدم محمد شديد، وجرى مداهمة المخزن وتم ضبط المتهم حال تواجده بالمخزن وبحوزته 1,053 قرص مخدر ومؤثر ومهرب و سبائك ذهبية وزنت 829 جرام هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 2,500 مليون جنيه وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الإتجار بالأقراص المخدرة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية سبائك ذهبية ضبط صاحب مخزن قسم شرطة الخصوص مدير مباحث القليوبية