خلال إجازة العيد.. 12 خدمة تقدمها محافظ الهاتف المحمول بالبنوك

تعتبر المحفظة الإلكترونية أو محافظ الهاتف المحمول بالبنوك، منصة أو تطبيقا يتم تحميله على الهاتف الذكي لاستخدامه في العمليات المصرفية الأساسية، وخاصة في أوقات الإجازات الرسمية للبنوك كعطلة عيد الأضحى.

وأهم ما يُميّز المحفظة الإلكترونية هو سهولة الحصول عليها دون الحاجة لحسابٍ بنكيّ بشكله الاعتيادي ، وإمكانية تنفيذ المعاملات المالية بشكل لحظيّ وسهلٍ وآمنٍ ،دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت، وكلّ هذا مقابل رسومٍ بسيطةٍ للغاية مقارنةً بالوسائل الأخرى.

أبرز الخدمات المُتاحة من خلال المحفظة الإلكترونية

وتتضمن أبرز الخدمات المُتاحة من خلال المحفظة الإلكترونية، لإيداع والسحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو مُشغّلي شبكة الهاتف المحمول ومُقدِّمي الخدمات، وإرسال واستقبال الأموال “التحويلات”بين جميع محافظ الهاتف المحمول المختلفة واستقبال الأموال من الخارج.

كما يمكن من خلالها إصدار بطاقة افتراضية “VCN” بطاقة بنكية تُستخدم لمرة واحدة في عمليات الشراء عبر الإنترنت ، وشحن المحفظة من البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي “AVL” ، كما يمكن ربط الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية بالمحفظة وشحنهما أو إعادة تعبئتهما في أي وقت.

كما تتيح تلك الخدمة تحويل المُرتَّبات والمعاشات، والقيام بالمدفوعات المختلفة، مثل دفع الفواتير وشحن الرصيد، وفواتير الكهرباء والغاز والإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول وشحن رصيد الهاتف المحمول.

ويمكن من خلالها أيضا التبرع للمؤسسات الخيرية، والدفع مقابل السلع والخدمات من رسوم المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والشراء من المحلات التجارية.

وتتيح تلك الخدمة أيضا الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع “QR Code” ، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع المعروض لدى التجار أو على المواقع الإلكترونية ، والدفع باستخدام طلب الدفع الإلكتروني “R2P” ، عن طريق إرسال التاجر رسالة إلى مالك المحفظة لتنفيذ عملية الدفع.

كما يمكن من خلالها أيضا الدفع مقابل المعاملات التجارية بين التجار والشركات، والشراء من المتاجر والمواقع الالكترونية “B2B” ، وسداد المدفوعات الحكومية من رسوم التراخيص ومخالفات المرور ورسوم الضرائب والجمارك والجهات الحكومية المختلفة.

حسابات محافظ الهاتف المحمول ارتفعت لـ36.7 مليون بنهاية سبتمبر 2023

أظهر تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري أن عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول ارتفعت إلى 36.7 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2023، بينما شهدت زيادة ملحوظة في عدد العمليات وقيمتها خلال نفس الفترة.

تُمثل هذه الزيادة نموًا هائلاً في قاعدة مستخدمي محفظة الهاتف المحمول، مما يُؤكد على انتشارها الواسع واعتمادها من قبل مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح المركزي أنه تم إتمام نحو 96.2 مليون عملية خلال شهر سبتمبر 2023 فقط بقيمة 116.4 مليار جنيه مصري.

كما تم نشر 750 ألف رمز استجابة سريع “QR Code”، وطلب دفع للتحصيل الإلكتروني R2P” مُستخدم في محفظة الهاتف المحمول، سواء من خلال تطبيقات ومواقع الانترنت أو من خلال المحال التجارية، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2023.