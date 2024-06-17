ما هو الفرق بين الاستئناف والاستشكال والطعن والنقض ؟

الأحكام القضائية تتم وفقا لقانون العقوبات المصري، والتي يصدر فيها عقوبات تختلف في الجنحة عن الجناية ومنها عقوبات مغلظة وأخرى أقل طبقا للجرم المرتكب.. ولكن بعد الحكم على المتهمين يقومون بالطعن على الحكم أو الاستشكال وربما النقض والاستئناف وكلها عبارة عن مصطلحات يجهلها الكثيرون

وقررت ''البوابة نيوز'' عرض المصطلحات القانونية التي يسلكها المتقاضون في المحاكم للتظلم على الأحكام القانونية الصادرة

في البداية نستعرض تعريف الاستئناف

الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.

ويختلف الاستئناف عن الاستشكال حيث أن الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.

أما الطعن فهو المصطلح الشائع بين المواطنين، ويعرف الطعن على أنه الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.

النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

وتتمثل خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض فى الأتي:



1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.



2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.



3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.



4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.



5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

ثانيا الحالات التي لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز

نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.



الفرق بين الاستئناف والنقض

الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات ، أما بالنسبة للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.