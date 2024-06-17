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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القمص بطرس بطرس بسطورس: ما أجمل التصرف بحكمة في هذا الزمان

القمص بطرس بطرس بسطوروس
القمص بطرس بطرس بسطوروس
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قال القمص بطرس بطرس بسطورس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ما أجمل التصرف بحكمة في هذا الزمان ، يعجبني الإنسان الحكيم الذي يعرف متى يتخذ قراراً معيناً.. يعرف متى يكون طيبا ومتى يكون حازما.. متي يصلح التأني، ومتي تجب السرعة .

وأضاف “بسطوروس” حسب ما نشره عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، اليوم الاثنين، متي يتكلم ومتي يصمت، حكمته تجعله يعمل كل شئ في وقته المناسب، “مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٌ بَيْنَكُمْ، فَلْيُرِ أَعْمَالَهُ بِالتَّصَرُّفِ الْحَسَنِ فِي وَدَاعَةِ الْحِكْمَةِ.”  يع 3 : 13.

القمص بطرس بطرس بسطورس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة حكمة الانسان شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك