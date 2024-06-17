الكنيسة الرسولية في أبوتيج بأسيوط تنظم أياما روحية

تنظم الكنيسة الرسولية بأبوتيج- أسيوط، أياما روحية، تحت عنوان “ الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج”، وذلك من الخميس ٢٧ يونيو حتي ٣٠ يونيو.

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة، جدول الأيام والتي جاءت كالآتي:

الخميس ٢٧ - ٦ لقاء روحي ورياضي ( مسابقات وجوائز) للشباب ٣ عصراً بالسنتر الإنجيلي بأسيوط.

أما الجمعة ٢٨ -٦ خدمة أطفال ١١صباحا بمقر الكنيسة في أبوتيج الرسولية، كما ستعقد نهضة روحية الساعة ٧.٣٠ مساء، أيام الجمعة ٢٨ / ٦ والسبت ٢٩ / ٦ والأحد ٣٠ / ٦ .

ومن المقرر أن يشارك باللقاءات القس نادر عيد، وخدمة نور الحياة، الأخ جورج عزيز، الأخ سامح فوزي.