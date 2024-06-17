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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الرسولية في أبوتيج بأسيوط تنظم أياما روحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظم الكنيسة الرسولية بأبوتيج- أسيوط، أياما روحية، تحت عنوان “ الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج”، وذلك من الخميس ٢٧ يونيو حتي ٣٠ يونيو. 

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة، جدول الأيام والتي جاءت كالآتي: 

الخميس ٢٧ - ٦ لقاء روحي ورياضي ( مسابقات وجوائز) للشباب ٣ عصراً بالسنتر الإنجيلي بأسيوط. 

أما الجمعة ٢٨ -٦ خدمة أطفال ١١صباحا بمقر الكنيسة في أبوتيج الرسولية، كما ستعقد نهضة روحية الساعة ٧.٣٠ مساء، أيام الجمعة ٢٨ / ٦ والسبت ٢٩ / ٦ والأحد ٣٠ / ٦ .

ومن المقرر أن يشارك باللقاءات القس نادر عيد، وخدمة نور الحياة، الأخ جورج عزيز، الأخ سامح فوزي.

الكنيسة الرسولية بأبوتيج أسيوط الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإبتهاج السنتر الإنجيلي بأسيوط أطفال القس نادر عيد