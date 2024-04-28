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الإثنين 29 أبريل 2024
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فضائيات

أستاذ بجامعة باريس لـ"الضفة الأخرى": عودة الإرهاب مرة أخرى في قلب باريس أمر صعب

صادق سلام، الأستاذ
صادق سلام، الأستاذ المحاضر بجامعة باريس
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قال صادق سلام، الأستاذ المحاضر بجامعة باريس، إن الإعلان عن تدشين دورة الألعاب الأوروبية في باريس جعل الكثير من المحللين يتوقعون حدوث بعض الاضطرابات عن طريق بعض العمليات الإرهابية، لعرقلة هذا المحفل الدولي الذي يدعو إلى السلام، والتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة.

وأضاف "سلام"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عودة الإرهاب مرة أخرى في قلب باريس أمر صعب جدًا، ولكنه يدخل في باب الاحتمالات.

وأشار إلى أن بريطانيا وإسبانيا شهدتا عمليات إرهابية شنيعة بعد المشاركة في الحرب على العراق، ولكن فرنسا لم تشهد أي عمليات إرهابية، بسبب أن فرنسا اختارت السلام، ولم تشارك في هذه الحرب.

صادق سلام الإعلان عن تدشين دورة الألعاب الأوروبية الضفة الأخرى