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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل عقار في العمرانية| صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل منور عقار مكون من 7 طوابق بشارع الشيخ حسن من شارع الثلاثين بالعمرانية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل منور عقار مكون من 7 طوابق بشارع الشيخ حسن من شارع الثلاثين بالعمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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