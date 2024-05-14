ميريل ستريب باكية في مهرجان "كان" : ممتنة لكم لأنكم لم تملوا من وجهى

شهد مسرح لوميير الكبير في مدينة كان الفرنسية، تكريم النجمة الأمريكية ميريل ستريب، في افتتاح مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، ومنحها جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريمًا لمسيرتها الممتدة على مدار عقود في عالم السينما.

وقدمت النجمة الفرنسية جولييت بينوش، الجائزة لستريب قائلة: "عندما أراك على الشاشة، لا أراكِ، ولا أعلم من أين يأتي هذا؟ هل ولدتِ هكذا؟ لا أعلم، لكن هناك اعتقاد يسمح لي أن أصدق". وأضافت بينوش في افتتاح مهرجان كان السينمائي: “لقد غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى السينما”.

كلمة ميريل ستريب في افتتاح مهرجان كان السينمائي

وخلال قبولها الجائزة في افتتاح مهرجان كان السينمائي، قالت النجمة ميريل ستريب: "آخر مرة كانت فيها في مهرجان كان، كنت بالفعل أم لثلاثة أطفال، وكنت على وشك أن أبلغ الأربعين من عمري واعتقدت أن مسيرتي قد انتهت". وأضافت خلال كلمتها: “لم يكن هذا توقعًا غير واقعي بالنسبة للممثلات في ذلك الوقت، والسبب الوحيد لوجودي هنا الليلة واستمرار ذلك هوبسبب الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم”.

وفي نهاية خطابها، قالت ستريب وهى تذرف الدموع: “أنا ممتنة جدًا لأنكم لم تملوا من وجهي ولم تفعلوا ذلك”. وتذكرت ستريب حديثها مع والدتها قائلة: “قالت لي والدتي، التي عادة ما تكون على حق في كل شيء: ميريل، عزيزتي، سوف ترين. كل شيء يسير بسرعة كبيرة، وقد حدث ذلك بالفعل”.

ويٌعد تكريم ميريل ستريب، بسعفة مهرجان كان الفخرية، امتدادًا لنجوم كبار حصلوا على نفس التكريم، بما في ذلك: جين مورو، وماركو بيلوتشيو، وكاترين دينوف، وجان بيير ليود، وجين فوندا، وأنييس فاردا، وفورست ويتيكر، وجودي فوستر. وتأتي جائزة السعفة الذهبية الفخرية بعد مرور 35 عامًا على حصول ستريب على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “A Cry in the Dark”، والذي لا يزال حتى يومنا هذا هو الظهورالوحيد لها في مهرجان كان السينمائي.

تفتتح فعاليات المهرجان بعرض الفيلم الفرنسي “The Second Act" للمخرج كوينتن دوبيو. يتبع الفيلم المليء بالفكاهة العبثية ممثلين يلعبون دور البطولة في إنتاج فيلم محكوم عليه بالفشل. ويشارك في بطولته النجمة ليا سيدو والممثل فنسنت ليندون، ولويس جاريل.

وإلى جانب ستريب، كشف مهرجان كان السينمائي عن تكريم المخرج والكاتب الأمريكي جورج لوكاس، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال ختام النسخة المهرجان.

gettyimages-2152939093-594x594

gettyimages-2152939102-594x594

gettyimages-2152939112-594x594

gettyimages-2152939137-594x594

gettyimages-2152939352-594x594 (1)

gettyimages-2152939352-594x594

gettyimages-2152939924-594x594

gettyimages-2152940849-594x594