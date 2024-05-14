إنشاء 2 آبار شاطئية لحل مشكلة ضعف المياه بعدة مناطق فى الأقصر

كشف اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه يجري العمل على حل مشكلة ضعف ضغط مياه الشرب بمناطق منشأة العماري، والزناقطة، ومحمد موسى، والقرنة الجديدة والسواقى وغيرها من المناطق ذات الضغط المنخفض.

وأوضح رمضان، أنه بشأن ضعف ضغط مياه الشرب ببعض المناطق المذكورة، فأنه جارى العمل على إنشاء عدد ٢ آبار شاطئية لزيادة ضغط المياه بها، أما بالنسبة لمنطقة القرنة الجديدة وأشار إلى أن ضعف المياه بها يأتي بسبب وجود الحواجر الأمر الذى يتسبب فى انفجار شبكات المياه فى حالة رفع ضغط المياه، لذلك تبحث شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، توفير عدد ٢ بوستر لدعم ضغط المياه بالمنطقة إلى جانب التغيير الدورى لشبكات المياة، وبالنسبة لمنطقة السواقى جارى بحث إضافة بوستر لدعم ضغط المياه بالمنطقة.

وأضاف ، أنه بخصوص المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمدينة إسنا جارى العمل على توصيل المطابق الخاصة ببعض المناطق، وبحث سبل توفير الأعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الأخرى.

فيما قالت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، فيما يخص مشكلات عدم استكمال مشروعات محطات الصرف الصحى بمناطق نجع عوض الله الغربى ونجع الجالس والطينة وعبادى بالاقصر ومناطق أبو حليمة والزغب وعزبة التمساح والسبيخة بمدينة أرمنت، ومنطقة الروافعة الغربية بالقرنة خلف الساحة الرضوانية، وعدد من المناطق المحرومة من الصرف الصحي بمدينة أسنا، فأنه تم الانتهاء من ٨٠٪ من أعمال مشروع الصرف الصحى بنجع عوض الله الغربي، وأيضاً تم حصر المناطق بمدينة أرمنت لتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحى اللازمة وبحث آليات توفير الدعم المالى لها، وذلك في إطار المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بأنحاء المحافظة.