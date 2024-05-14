الدوري الإسباني.. فينيسيوس ورودريجو يقودان هجوم ريال مدريد أمام ألافيس

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على صدارة الدوري وتعزيز حظوظه في التتويج بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، يدخل ديبورتيفو ألافيس هذه المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، ويخطط لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتأمين بقائه في الدوري الإسباني للموسم القادم.

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه للمباراة، والذي جاء كالتالي.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - ميليتاو - ميندي - كارفاخال.

خط الوسط: كامافينجا - كروس - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 90 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الملاحق الأقرب.

