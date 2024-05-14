بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

أصيب اليوم الثلاثاء 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص وربع نقل على طريق المنصورة طناح أمام قرية النسيمية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق المنصورة طناح أمام قرية النسيمية التابعة للمركز ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة خمس اشخاص وهم محمد السيد مسعد احمد 28 عاما ومقيم منطقة سندوب بإشتباه ما بعد الإرتجاج وهانى حامد محمد اسماعيل 49 عاما ومقيم منطقة كفر بدماص بالمنصورة بكسر بالعمود الفقرى وسارة محمد السيد الجندى 20 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومنه الله عصام محمد 20 عاما مصابه بكسر بالساعد الأيمن ومروة أكرم محمد حمودة 20 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمين ببنى عبيد .

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.