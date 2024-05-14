بلينكن: أوكرانيا تواجه لحظة حرجة في مقاطعة خاركوف

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، أن أوكرانيا تواجه لحظة حرجة في ظل تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، مؤكدًا على أهمية اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية لتوسيع نطاق التعبئة في البلاد.

وقال بلينكن إن توسيع التعبئة يعتبر حلًا صعبًا ولكن ضروريًا في ظل الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن المدافعين الأوكرانيين الشجعان الذين صمدوا لأكثر من عامين بحاجة ماسة إلى الدعم والاستراحة، وأن توسيع نطاق التعبئة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين معًا.

تم توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس الماضي على مشاريع قوانين تهدف إلى تمديد فترة التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا، في خطوة تعكس استعداد الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

يعمل نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي لذلك، وقع زيلينسكي مرسومًا يعلن فيه حالة التعبئة العامة، وقد تم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين. وفي فبراير الماضي، وقع زيلينسكي على قانون يهدف إلى تعزيز التعبئة في البلاد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 مايو.

تنص الوثيقة على ضرورة تحديث جميع بيانات الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

ويجب على الأفراد القيام بهذا الإجراء بشكل شخصي عن طريق الحضور إلى المكتب المختص أو من خلال التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، الذي يوفر أيضًا إمكانية تقديم الاستدعاء.

يتم اعتبار الاستدعاء كما لو تم تبليغه شخصيًا للمجند، حتى في حالة عدم رؤيته للإشعار بنفسه. ويُعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي يتم فيه ختم الوثيقة كدليل على استحالة التسليم الشخصي.