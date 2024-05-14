بايدن: لن نسمح للصين باختراق سوق السيارات الكهربائية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الصين لاختراق سوق السيارات الكهربائية الأمريكية.

وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستضمن المنافسة النزيهة في صناعة السيارات ولن تسمح للصين بالاستيلاء على السوق الأمريكية.

واتهم بايدن الصين بممارسة أساليب غير نزيهة للمنافسة، بما في ذلك التجسس السيبراني، مؤكدًا أن استخدام مثل هذه التكتيكات يعتبر احتيالًا وليس منافسة شريفة.

أعلنت الولايات المتحدة عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة متنوعة من السلع الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والألومنيوم، في إطار تصعيد التوترات التجارية بين البلدين.

وقد أثارت هذه الإجراءات استنكارًا من الصين، التي وعدت باتخاذ "الخطوات اللازمة" للرد على الإجراءات التجارية الأمريكية.