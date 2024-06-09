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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بقرية بني صالح في الفيوم.. صور

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
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شدد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة وسام البحيري مدير إدارة حماية الأراضي وعلى مديري الإدارات الزراعية بالمراكز بالمتابعة المستمرة ورصد أي حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأكد وكيل الوزارة على الإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومي.

وفى ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس ايهاب فايز مدير الإدارة يرافقه جهاز حماية الأراضي بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية، زمام ناحية بني صالح مركز الفيوم بحوض العبد مساحه ٣ قيراط عباره طوف بالطين والجريد الحالة الثانية بزمام بنى صالح مركز الفيوم، عزبة الجاور حوض العرب على مساحة قيراط واحد عبارة عن بناء بالبلوك، وقد تم إزالة المخالفة. 
 

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