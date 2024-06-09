السعودية: مواصلة الأعمال الميدانية في جسر الجمرات.. و20 مشروعًا جديدًا للشبكة الكهربائية

واصلت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، أمس السبت، الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1445هـ في أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

وأكدت المديرية العامة جاهزية الفرق والوحدات المنتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، واستخدام تقنيات رصد الحماية الميدانية في المواقع كافة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وفي السياق، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استكمال استعداداتها وكذلك جاهزية الشبكة الكهربائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1445هـ، عقب تنفيذ 20 مشروعا جديدا بتكلفة 700 مليون ريال لإنشاء شبكات نقل وتوزيع وربطها بالشبكة القائمة، إضافةً إلى ربط مركز التحكم بالمشاعر بالألياف الضوئية.

وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة والمشرف العام على أعمال الحج في الشركة المهندس عبدالسلام بن راشد العمري حرص الشركة على المساهمة في توفير سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن عبر تطبيق خطتها التشغيلية لهذا الموسم التي تهدف إلى الاستمرار في تقديم خدمة كهربائية موثوقة من خلال مشروعات التعزيز الجديدة للشبكة الكهربائية، وأتمتة شبكات التوزيع في المشاعر المقدسة لتعزيز موثوقية الخدمة وزيادة مراكز الانطلاق في المشاعر.

وأوضح العمري أن الخطة التشغيلية ركزت على تعزيز وجود الشركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال 103 مراكز انطلاق موزعة على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج وتعمل على مدار الساعة.