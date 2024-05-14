موسكو: التعاون بين روسيا والصين يتطور بشكل مستمر

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، على المرونة التي تتسم بها الشراكة الروسية الصينية، مشيرًا إلى أن هذه المرونة تمكن البلدين من التصدي لأي ضغوط أو تحديات خارجية.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أوضح أوشاكوف أن التعاون بين روسيا والصين يتطور بشكل مستمر في مختلف المجالات، ويعتبر نموذجًا للعلاقات الخارجية في القرن الحادي والعشرين، كما أكد على أهمية هذه الشراكة وتقويتها بالثقة المتبادلة والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتتميز بالمرونة في التعامل مع أي ضغوط خارجية، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين الحكومتين على مختلف الأصعدة.

يُشار إلى أن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أكد في تصريحات سابقة أن الزيارة المنتظرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار لافروف إلى أن روسيا والصين ينخرطان بنشاط في مجموعة "البريكس" ومنظمة "شانجهاي" للتعاون، ويدعمان بقوة الجهود التكاملية الأخرى في منطقة أوراسيا.