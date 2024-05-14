من أسوان.. "أبيدوس للطاقة الشمسية" تستقبل أكبر محولين في الشرق الأوسط وأفريقيا

بهتافات "تحيا مصر" استقبلت محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان أكبر محولين في الشرق الأوسط وإفريقيا بعد رحلة طويلة وشاقة استغرقت 1 يوما من ميناء الأدبية حتى الوصول إلى موقع المحطة.

تكاتفت جهود كل الأفراد والأجهزة المعنية المشاركة في عملية النقل التي زينتها أعلام مصر لنقل المحولين الذين يزن كل منهما 255 طنا وبقدرة 300 ميجاواط ما استدعى تجهيزات واستعدادات خاصة ، بدأت الرحلة من ميناء الأدبية وبسرعة لا تتجاوز العشرين كيلومترا على مدار أسبوعين تعاونت كل أجهزة الدولة المعنية سواء الشرطة المصرية أو جهاز الحماية المدنية مع الشركات المسئولة عن النقل لتأمين عبور المحولين للطرق الوعرة والسريعة حتى الوصول بأمان إلى صحراء كوم امبو.

وعلى الرغم من الرحلة الشاقة إلا أنه بمجرد الوصول إلى محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بدأت احتفالية خاصة من نوعها جمعت القائمين على المشروع والمهندسين والعمال ومواطني قرية فارس المجتمع المحلي للمشروع ليتزين الأفق بألوان علم مصر ويهتف الجميع "تحيا مصر" تعبيرا عن الفخر والسعادة من الاقتراب خطوة أخرى نحو الحلم اكتمال محطة الطاقة الشمسية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد محطة أبيدوس للطاقة الشمسية هي الأكبر من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط بقدرة تتجاوز 500 ميجاواط وتتكون من نحو مليون خلية شمسية وهي جزء من استثمارات شركة إيميا باور الإماراتية في مصر إلى جانب مزرعة رياح "آمونت" برأس غارب، باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار.