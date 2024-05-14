نصابون ومحتالون.. الأمن العام السعودي يحذر من الإعلانات الوهمية في موسم الحج

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن الأمن العام بالمملكة دعا المواطنين والمقيمين لعدم الإستجابة للإعلانات الوهمية المضللة بغرض النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، عن أداء فريضة الحج عن آخرين ، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها ، وبيع أساور خاصة بالحج ، وتأمين وسائل نقل ، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والإحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهميه ، وسيتم تطبيق العقوبة المقرر نظامًا بحق من يتم ضبطهم .

وأفاد حنفي أن الأمن العام السعودي أوضح أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام ، ويمكن شراؤها أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع (adahi.org) , أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة "إحسان" أو منافذ البيع المعتمدة وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لإستقبال الإستفسارات وتتبع الطلبات .

وأختتم الأمن العام السعودي أنه يهيب بالمواطنين والمقيمين الإلتزام بأنظمة وتعليمات الحج ، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالإتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة .