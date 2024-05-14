محافظ الأقصر يناقش مشكلات الأهالي مع أعضاء مجلس النواب.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعاً مع أعضاء مجلس النواب، فى ضوء التنسيق ما بين القيادات التنفيذية والسلطة التشريعية، ممثلة فى مجلس النواب لمتابعة شكاوى المواطنين واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات القومية والخدمية.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور حمادة العمارى وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، والدكتور بهجت الصن، وأحمد إدريس منسق التحالف الوطني، وأمانى الشعولي، وزينب السلايمى ممثلة ذوى الهمم، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمر حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات.

وأوضح محافظ الأقصر، أن هذا الاجتماع يستهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين من خلال المشروعات القومية والخدمية المختلفة وكذلك الوقوف على أوجه القصور والتعطيل لأنهاء المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وأكد أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص.

واستعرض أعضاء مجلس النواب، شكاوى المواطنين ومشكلات الأهالي التى تمثلت فى ضرورة توفير المواصلات وخطوط سير سيارات الأجرة لمنطقة نجع الخطبة نظرا لوجود وحدة صحية بالمنطقة، ومشكلات إحلال وتجديد وإنشاء عدد من المدارس، وإعادة النظر في قيمة مصروفات المرافق للمرضى بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومشكلات رفع الجهد المتوسط وتحويلها لكابلات أرضية ودعم بعض المناطق بأرمنت الحيط بمحول إضافي لتفادي أرتفاع الجهد وغيرها من الموضوعات الآخرى.

وأوضحت هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة، أنه بشأن خطوط سير سيارات الأجرة لنجع الخطبة تم الموافقة على تشغيل ذلك الخط من قبل لجنة المواقف، وجارى التنسيق مع المرور وسيارات الأجرة لتشغيل الخط فى أقرب وقت ممكن.

وأشار المهندس أحمد النوبى رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، الى أنه بالتنسيق مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تم إدراج عدد من المدارس المشار إليها من قبل أعضاء مجلس النواب ضمن خطة الإحلال والتجديد بالخطة الاستثمارية الحالية باعتبارها مشروعات عاجلة، وإرجاء بعض المدارس للخطة التالية وفقاً للكثافة السكانية بكل منطقة وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لكل مشروع.

وأوضح الدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم الصعيد لهيئة الرعاية الصحية، أن الهدف الأول من رفع قيمة المرافق لمرضى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية من ١٠٠ جنيه إلى١٥٠ جنيها هو تقليل عدد المرافقين مع المرضى لتوفير الراحة والهدوء لهم والحفاظ على المنشآت والتجهيزات الصحية التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن هذه القيمة لم يتم رفعها منذ سنوات، مطالبا أعضاء مجلس النواب فى دعم هذا القرار للمساهمة في الحفاظ على المال العام ورفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضحت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، أنه تم عمل محاضر رفع الجهد المتوسط وتحويله إلى كابلات أرضية، وسوف يتم تحديد معدل زمنى للتنفيذ بمعرفه شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، كما سيتم رفع الجهد المتوسط وتحويله للكابلات أرضية فى أرمنت بالتعاون مع شركة الكهرباء، وتدعيم أرمنت الحيط بمحول كهرباء لتفادى ارتفاع الجهد، وبحث اعضاء مجلس النواب سبل تعديل خطة تخفيف الأحمال الخاصة بمحافظة الأقصر مع الجهات المختصة بما يتلائم مع طقس محافظة الأقصر وطبيعتها السياحية.

الاجتماع (8)

الاجتماع (7)

الاجتماع (6)

الاجتماع (5)

الاجتماع (4)

الاجتماع (3)

الاجتماع (2)

الاجتماع (1)

الاجتماع (10)