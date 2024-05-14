الدوري الإنجليزي.. هالاند وسون يقودان هجوم مانشستر سيتي وتوتنهام

يخوض مانشستر سيتي وتوتنهام، مباراة مصيرية، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة منافسة آرسنال على لقب الدوري، حتى الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد القادم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

في المقابل، يدخل توتنهام هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز مركزه في المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث ينافس أستون فيلا .

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، دراجوشين، روميرو، بيدرو بورو.

خط الوسط: باب ماتار، هويبيرج، بنتانكور.

خط الهجوم: جيمس ماديسون، سون هيونج مين، برينان.

متوقع أن تقام مباراة مثيرة ومتنافسة بين الفريقين، حيث يعرف كل منهما بأسلوبه الهجومي الممتع.