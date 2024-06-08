محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين في ضبط ومراقبة الأسواق

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين، فجر اليوم السبت بحملة لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وسياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ عدة حملات تموينية والمرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، إدارة تموين القنطرة غرب، والوحدة المحلية لقرية البياضية.

وأسفرت الحملة التي تمت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب عن تحرير ٤٠ مخالفة جاءت كالتالي:

تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ١١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٧ محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ٨ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

