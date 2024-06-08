وكيل نقابة الصحفيين: نتعامل مع كيان صهيوني زُرع بالمنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية

تحدث الكاتب الصحفى محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عن التلاعب الذي يقوده اللوبي الصهيوني في الإعلام العربي وقدرته على التحكم به.



وقال عبد الحفيظ خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إن اللوبي الأمريكي يؤثر في دوائر السياسة واختيار أعضاء الكونجرس الأمريكي وفي بعض الأحيان الادارة الامريكية، وايضا صناعة المحتوى الإعلامي.



وأشار إلى أن ذلك عليه شواهد ووقائع، موضحا أنه في شهر أبريل الماضي، اخذ صحفيين في نيويورك تايمز اوامر بعدم ذكر مصطلحات بعينها في النشر، لاستمرار حالة التغيب لدى الشعب الامريكي، وعدم لفت نظره لمثل هذه الأمور .



ومن ضمن الوقائع ايضا أنه مع اندلاع الاحتجاجات الطلابية في أمريكا تعاطفا مع القضية الفلسطينية ، طلب اللوبي الصهيوني من عمدة نيويورك بفض التظاهرات بغض النظر عن الإجراءات القانونية.



وواصل أن اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة ليس فقط يغيب الرأي العام ويدعم اسرائيل، بل يوجه صناع القرار السياسي والإعلامي حتى ينحاز لإسرائيل.



واختتم إن لوم اللوبي الصهيوني الإعلام المصري لدفاعه عن القضية الفلسطينية أمر غير مقبول، منوها أننا نتعامل مع كيان صهيوني مجرم زُرع في هذه المنطقة لتحقيق المصالح الأمريكية الغربية.