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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم السبت، الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، وأكدت أن الضحايا الغالبية منهم من النساء والأطفال. واعتبرت المنظمة أن هذه الأحداث تمثل استمرارًا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيقات ومساءلة المسؤولين وتطبيق العقوبات بموجب القانون الجنائي الدولي، مشددة على أهمية تحمل محكمة الجنايات الدولية مسؤولياتها في هذا السياق.

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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