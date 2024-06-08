القومي لحقوق الإنسان يكرم أعضاء لجنة تحكيم الأعمال الدرامية

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا ، عضو المجلس، وذلك تقديراً لجهودهم في تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام.

والجدير بالذكر ، أنه نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مساء اليوم حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024 ، وذلك إنطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.

وتم اختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال ، الناقد الفنى أندرو محسن ، الإعلامى عمرو خفاجه ، الناقد الأدبى سيد محمود الكاتبة داليا شمس ، الكاتبة أمينة خيرى .