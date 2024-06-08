تُواصل "البوابة نيوز" نشر نص أقوال واعترافات "كريم.م.س" صاحب الـ 37 عامًا، والمُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

سفاح التجمع أمام جهات التحقيق: "زوجتي الثانية كانت تصور علاقتنا الزوجية"

وروى سفاح التجمع أمام جهات التحقيق قصة زواجه الثاني بعد انفصاله عن زوجته الأولى "ريم": "اتعرفت على لبنى وكانت مامتها من إيرلندا وباباها مصري، وهي كانت عند باباها زيارة في مصر وأتعرفت عليها، وهي كانت بتحب المخدرات والسجائر والخمرة، وأنا كنت مركز إني ألاقي واحدة تسيبني براحتي ومتضايقش إني باتعاطى مخدرات عشان عايز أخلف، وأتجوزتها".



وأضاف: "الحياة كانت معاها ممتعة، واشتغلنا إحنا الاثنين في مدرسة كانت لسه بتتبني أنا في العلاقات العامة، ومراتي اشتغلت مدرّسة رياض أطفال، كنت بقبض 5000 جنيه، ومراتي كانت بتقبض زيهم، كنا بندفع إيجار الشقة وعايشين".

وتابع سفاح التجمع:"بعد الجواز بسنة ربنا رزقني بابني (زين) ومراتي سافرت أمريكا عن طريق أهلي وهي في الشهر السابع، وبالفعل أبويا وافق عشان دي حاجة مهمة لابني عشان الجنسية، بعدها مراتي كانت بتمنعني إني استكمل العلاقة الحميمة لنهايتها، لأنها رافضة إنها تخلف تاني".

وأكمل اعترافاته:" كانت مهووسة بتصويري وأنا نايم وأول ما أصحى وبتصور نفسها ونقوم نعمل علاقة وبتصور العلاقة كلها، وتبعتها من تليفوني لتليفونها، وكانت على طول بتصور نفسها في أي وقت وفي كل الحالات، وكانت بتشرب مخدرات يومياً، حشيش وهيدرو، ومكنتش مهتمة بأمور البيت وتربية الولد لكن كانت مهتمة بالجنس والمخدرات والتصوير، وأنا اللي كنت بطبخ وبهتم بابني".

واستطرد قائلا:"قعدنا على الحال ده سنة وشوية، وكانت مراتي عملت فيديوهات كثيرة لينا وأنا كنت بتفرج عليها بدأت أدمنها، وبدأت أحب أشوف نفسي وأنا بعمل كده والموضوع اتنقل لي واشتركت معاها في التصوير".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.