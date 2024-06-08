اقرأ غدًا في «البوابة».. الاحتلال يواصل ضرباته على غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 9 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية أذربيجانية فى الاتحادية

السيسي: فلسطين صلب قضايا المنطقة

جهود مصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع والتوصل لوقف إطلاق النار

الاحتلال يواصل ضرباته على غزة

«جانتس» يهدد بالاستقالة من حكومة الحرب.. والأمم المتحدة تطالب بحساب المسئولين عن قصف مدرسة الأونروا

ردود فعل متباينة.. الأمم المتحدة تضيف إسرائيل وحماس إلى «قائمة العار.». ونداء لحماية حقوق الأطفال

سفارة موسكو بالقاهرة: الأسلحة الغربية تقصف المدن الروسية وتقتل الفلسطينيين

«مايو» يسجل أعلى نسبة قتل للمدنيين فى أوكرانيا

هجمات جديدة تقتل أكثر من ً 50 شخصا فى شرق الكونغو الديمقراطية