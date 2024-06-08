تُواصل "البوابة نيوز" نشر نص أقوال واعترافات "كريم.م.س" صاحب الـ 37 عامًا، والمُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

"كان أبويا هو اللي بيصرف عليا".. سفاح التجمع يروي تفاصيل زواجه الأول

وقال سفاح التجمع أمام جهات التحقيق: "أتعرفت على واحدة جميلة جداً، اسمها (ريم) وهي أصلًا كانت عايشة في أمريكا وكانت في زيارة هنا لما اتعرفت عليها، وقلت لها عايز أتجوزك واتعرفت على أهلها واتجوزنا جواز رسمي في إسكندرية، وأنا مكنتش شغال ساعتها، وكان أبويا هو اللي بيصرف عليا".

وأضاف سفاح التجمع: "هي سافرت أمريكا على أساس إنها هتجيب حاجات من هناك وترجع، وكلمتني وقالت لي أنا بحبك بس أنا مش راجعة مصر تاني، قلت لها أنتي عارفة إني مش هرجع أمريكا عشان مشكلتي اللي هناك وطلقتها وخدت حاجتي".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.