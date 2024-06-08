وزير التعليم الفلسطيني: نعيش فترة صعبة تشهد قتل الأبرياء وتدمير للهوية

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين، إننا سنقوم بإعداد كل الخطط من أجل تعويض ما فات من ظالم واضطهاد من حرمان من العملية التعليمية والعملية الأكاديمية، موضحا أننا نحن نعمل جاهدين كفريق واحد بهدف واحد هو العمل على إنقاذ العملية التعليمية وتزويد أبنائنا بشغفهم للعلم والمعرفة، رغم هذه الأيام التي نعيشها من قتل وتدمير للهوية والطموحات والأمال.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنها لابد أن تتوقف الحرب، وتتوقف جرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، ونحن على يقين كامل بأننا سوف نتجاوز ونعيش حياتنا وأن المستقبل سيكون لنا جميعا.

تابع أن زيارتنا لجمهورية مصر العربية وكان هناك اجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وتم نقاش كافة القضايا التي تهم أبنائنا وبناتنا الطلاب الموجودين بمصر، وتم التباحث بإنقاذ العملية التعليمية ومحاولة إلحاق إبنائنا وبنانتنا بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مليئة بالدعم والحلول لمواجهة كافة التحديات.