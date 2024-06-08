تُواصل "البوابة نيوز" نشر نص أقوال واعترافات "كريم.م.س" صاحب الـ 37 عامًا، والمُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

"خبطنا في شجرة".. سفاح التجمع يكشف سر هروبه من أمريكا

وقال سفاح التجمع أمام جهات التحقيق: "كنا في مرة سهرانين في حفلة ومروحين سكرانين وأنا اللي كنت سايق والدنيا بتمطر وعملنا حادثة ودخلنا في شجرة، بس كانت بعربية صاحبي وقلت له، قول لأهلك إن أنت اللي كنت سايق، فلما راح لأهله، قالهم كريم اللي كان سايق وهرب، موقفش بعد الحادثة".

وأضاف سفاح التجمع:"الحادثة دي في أمريكا جريمة، والشرطة راحت سألت عليا في البيت ووالدتي قالت لي مترجعش وإننا هننزل مصر لغاية ما نحل المشكلة، والموضوع ما اتحلش لأن أبويا كان مشغول".

وتابع: "أهلي شافوا إني هنا في مصر بقيت أحسن وبطلت خمرة، وبقيت أنا عايش هنا، وأمي وأخويا وأبويا عايشين في أمريكا، وفي مصر بقى طموحي إني اتجوز وأكبر وأعقل وأبطل شغل الطفولة".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.