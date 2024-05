مينا مسعود يعلن خطوبته على إحدى نجمات بوليوود.. فمن هي؟

أعلن الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، خطبته رسميًا من الممثلة الهندية إميلي شاه، وذلك بعد نشره مقطع فيديو عبر "الاستوري"، ظهر خلاله مع الممثلة الهندية إميلي شاه، وكشف الأمر خلال حواره مع مجلة "Hello".

وعلقت الصفحة على خُطبة مينا: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز عن خطبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وقد عبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت إني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

من هى النجمة الهندية ايملى شاه؟

الممثلة الهندية إيملي شاه، هي إحدى نجمات بوليوود، وهي صاحبة الـ25 من عمرها، وابنة المنتج براشانت شاه، و لعبت دور البطولة في الفيلم "الثروة تتحدى الموت"في عام 2018، كما خاضت أولى بطولاتها الفنية من خلال عمل فني يطلق عليه "صرخة الغابة" عام 2019، كما أنها إحدى المنضمات لأكاديمية نيويورك للأفلام، درست فنون المسرح في معهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في هوليوود.

يشار الى ان النجم مينا مسعود انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إيزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.