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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير عددًا من المشروعات

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء مع رئيس الجهاز المركزى للتعمير
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التقى اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء باللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وذلك ظهر اليوم بمقر الجهاز المركزي للتعمير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة والعميد مهندس شريف محمد، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والمهندسة حنان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس الاستشاري كرم معوض وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة،

وتم مناقشة عدد من المشروعات المخطط قيام الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذها فى محافظة جنوب سيناء العام المالى القادم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، مثل إنشاء عدد من المنازل البدوية بتجمع مكتب وتجمع الندبة بمدينة أبو رديس وإنشاء الطرق والحماية من السيول بمدن سانت كاترين ودهب ومشروعات تدعيم وتوصيل التيار الكهربى للتجمعات السكنية البدوية بمدن المحافظة وكذلك دراسة توصيل مياة الشرب لقرية النقب بمدينة طابا.

الشرب والصرف الصحى الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة المهندس الاستشاري خالد فوده محافظ جنوب سيناء رئيس الجهاز المركزي للتعمير سانت كاترين