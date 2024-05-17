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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تلبي دعوة السفير المصري في تونس

بعثة الأهلي في تونس
بعثة الأهلي في تونس
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لبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمود الخطيب، دعوة السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على العشاء.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على إهداء السفير المصري عملة النادي التذكارية.

ووجه رئيس النادي التحية إلى رجال السفارة المصرية في تونس، لحرصهم على استقبال البعثة في مطار قرطاج الدولي، والعمل على تذليل أية عقبات وتوفير كافة احتياجات البعثة. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أنهى مرانه الأول في تونس عصر اليوم، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.

الأهلي والترجي التونسي بعثة الأهلي في تونس محمود الخطيب