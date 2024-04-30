المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثيون، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي قامت باستهداف السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر باستخدام طائرة مسيرة،وذلك بسبب انتهاك قرار حظر مرور السفن تجاه فلسطين.

كما أوضح، أن السفينة "سيكلاديز" أصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار.

وأضاف المتحدث باسم الحوثيون، أن العمليات مستمرة حتى رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية .

ويوم السبت الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية، أن جماعة الحوثيين قاموا بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطروا عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر بالقرب من السفينة "إم في مايشا".

وأضاف الجيش الأمريكي، أن السفينة "أندروميدا ستار" التي أعلن الحوثيون استهدافها سابقا أبلغت عن أضرار طفيفة، لكنها تواصل رحلتها.